Krkine delnice dvignile SBI TOP

Ljubljana, 29. marca - SBI TOP je današnji trgovalni dan zaključil z 0,54-odstotno rastjo. Borzni posredniki so sklenili za 1,7 milijona evrov poslov, od tega daleč največ, 1,4 milijona evrov, z delnicami Krke, ki so pridobile poldrugi odstotek. Najvišjo rast med blue chipi, skoraj triodstotno, pa so izkazale delnice Telekoma Slovenije.