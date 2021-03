V LMŠ in Levici opozarjajo na nezaupanje vladi in njenim ukrepom za zajezitev epidemije

Ljubljana, 29. marca - Na vladno odločitev o ponovne zapiranju javnega življenja za zajezitev epidemije covida-19 so se danes odzvali v delu opozicije, ki se posveta na Brdu pri Kranju ni udeležila. V Levici so kritični do ponovnega "zaostrovanja represije", tako v Levici kot v LMŠ pa opozarjajo na nezaupanje ljudi v učinkovitost ukrepov zaradi nezaupanja vladi.