IRCAI s posebnim otvoritvenim dogodkom

Ljubljana, 29. marca - Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI), ki v Ljubljani od oktobra lani deluje pod okriljem Unesca, danes in jutri pripravlja spletni otvoritveni dogodek, na katerem so predstavili delovanje centra v prvega pol leta delovanja ter priložnosti za sodelovanje in uporabo orodij umetne inteligence.