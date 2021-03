Bruselj brez neposrednega komentarja Janševih tvitov, na splošno za konstruktiven in spoštljiv dialog

Bruselj, 29. marca - V Evropski komisiji danes niso želeli neposredno komentirati ravnanja slovenskega premierja Janeza Janše v Evropskem parlamentu in njegovih izjav na Twitterju v odnosu do nekaterih evropskih poslancev. Na splošno pa so izpostavili, da se predsednica komisije Ursula von der Leyen zavzema za konstruktiven in spoštljiv dialog med politiki.