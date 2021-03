Železniške postaje opremljene z novimi parkirnimi mesti za kolesa

Ljubljana, 30. marca - Direkcija za infrastrukturo je v sodelovanju z okoljskim ministrstvom in družbo SŽ-Infrastruktura lani začela z gradnjo dodatnih parkirnih mest za kolesa na železniških postajah in postajališč. Na 27 lokacijah so jih dodali 2192. V prvi polovici tega leta načrtujejo javno naročilo za ureditev parkirnih mest za kolesa še na preostalih postajah.