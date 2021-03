Banka Intesa Sanpaolo lani s 46 odstotkov nižjim čistim dobičkom

Ljubljana, 29. marca - Intesa Sanpaolo Bank, nekdanja Banka Koper, je lani ustvarila 12,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 46 odstotkov manj kot predlani. Poslovni in finančni prihodki so upadli za 14,7 odstotka na 64,6 milijona evrov, so danes sporočili iz banke, ki je del italijanske skupine Intesa Sanpaolo.