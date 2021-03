Starejši voznik za volan vinjen in brez vozniške

Novo mesto, 29. marca - Črnomaljski policisti so v petek zvečer obravnavali 87-letnega voznika, ki je na cesti med Semičem in Podturnom vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Ugotovili so, da vozi pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.