Letina večine kmetijskih kultur lani obilna

Ljubljana, 29. marca - Slovenski kmetovalci so lani po začasnih podatkih pridelali 17 odstotkov več žit za zrnje, 35 odstotkov več krompirja in 19 odstotkov več suhe krme kot v letu pred tem. Letini sadja v sadovnjakih in grozdja v vinogradih sta bili prav tako odlični, so sporočili iz državnega statističnega urada.