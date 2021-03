Inštituti: Gospodarstvo območja z evrom pripravljeno na okrevanje

München, 29. marca - BDP območja z evrom se bo v prvem letošnjem četrtletju skrčil za 0,4 odstotka, v preostanku leta pa se obeta rast, so v skupni napovedi predvideli münchenski ekonomski inštitut Ifo, italijanski Istat in švicarski Kof. Poudarjajo, da je območje evra pripravljeno na okrevanje, a razmere ostajajo zelo negotove, so sporočili iz Ifa.