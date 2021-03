Paul McCartney bo izdal knjigo z vegetarijanskimi recepti nekdanje žene

London, 29. marca - Paul McCartney bo izdal kuharsko knjigo, v kateri bo zbral vegetarijanske recepte svojo pokojne žene Linde McCartney. Glasbenik je na Instagramu spomnil, da je Linda tlakovala pot vegetarijanstvu in osveščala o njegovem pomenu že leta, preden so ljudje dojeli pomen skrbi za zdravje, za okoljevarstveno problematiko in za zaščito živali.