Potapljači iz Ljubljanice potegnili tono odpadkov

Ljubljana, 29. marca - V tradicionalni akciji čiščenja Ljubljanice in njenih nabrežij so člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera in Slovenske potapljaške zveze v soboto potegnili približno tono odpadkov. V akciji je sodelovalo 25 potapljačev Slovenske potapljaške zveze, pa tudi gasilci, reševalci, ribiči in ostali prostovoljci.