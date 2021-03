Poročilo: Koronavirus se je na človeka najverjetneje prenesel prek živali gostiteljice

Ženeva, 29. marca - Verjetno do zelo verjetno je, da se je novi koronavirus na človeka prenesel z netopirja prek druge živali gostiteljice, so ugotovili mednarodni strokovnjaki pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in njihovi kitajski kolegi. Možnosti, da bi virus ušel iz laboratorija, niso povsem izključili.