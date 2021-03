Zoran Poznič novi predsednik ZDSLU

Ljubljana, 29. marca - Člani Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) so na petkovem občnem zboru za novega predsednika izvolili akademskega kiparja Zorana Pozniča, za podpredsednika pa Marka Glavača in Aleša Sedmaka. Poznič je na mestu predsednika nasledil Sedmaka, ki je zvezo vodil devet let, so sporočili iz ZDSLU.