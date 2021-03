Šentilj, 29. marca - Na štajerski avtocesti je med priključkom Maribor vzhod in prehodom Šentilj nastala 16-kilometrska kolona tovornih vozil, ki so ustavljena na voznem in odstavnem pasu. Na PU Maribor so pojasnili, da je vzrok za zastoj v poostrenem nadzoru pri vstopu v Avstrijo.