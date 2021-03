Vlada po predlogu stroke s četrtkom določila enajstdnevno zaprtje države

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Brdo pri Kranju, 28. marca - Vlada je na današnji seji sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa in ki bodo veljali od četrtka do vključno 11. aprila. Med drugim se zapirajo šole, nekatere trgovine, kulturne ustanove, verski objekti, gibanje pa se omejuje na regijo prebivališča.