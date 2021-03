Mariborčanke bodo poskušale izenačiti finalni izid

Ljubljana, 29. marca - V mariborski dvorani Lukna bo danes druga finalna tekma ženskega odbojkarskega prvenstva med Novo KBM Branik in Calcit Volleyjem. Čeprav so mnogi pričakovali, da se bodo Kamničanke sprehodile do novega naslova, pa je prva tekma, ki jo je Calcit dobil s 3:2, pokazala, da se bankirke s tem ne strinjajo, bile so namreč povsem enakovredne.