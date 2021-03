Vlada sprejela stroge omejitvene ukrepe za zajezitev koronavirusa od 1. do 12. aprila

Ljubljana, 28. marca - Vlada je na današnji seji sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa in ki bodo veljali od 1. do 12. aprila. Če bomo te ukrepe dosledno izvajali, dodatni ukrepi ne bodo potrebni, je po seji dejal premier Janez Janša in izpostavil, da smo v bitki s časom.