Jasnič predlagal, da Hrgota in Zupančič ostaneta do SP 2023

Planica, 28. marca - Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Smučarski zvezi Slovenije, je po finalu svetovnega pokala v Planici povedal, da bo predlagal organom zveze, da Robert Hrgota ostane glavni trener slovenske moške skakalne ekipe, Zoran Zupančič pa ženske. Oba pa bi delala do konca sezone 2023, ko bo SP v Planici.