Slovenski skakalci v drugem delu rešili sezono, Granerud in Geiger najboljša

pripravila Zala Zaletel

Planica/Ljubljana, 29. marca - Slovenski skakalci so 42. sezono svetovnega pokala začeli pod pričakovanji, zato pa so v drugem delu nekoliko pritisnili na plin in na svetovnem prvenstvu preko Anžeta Laniška, ki je bil bronast na srednji napravi, osvojili tako želeno kolajno. Prvi imeni sezone pa sta nedvomno Halvor Egner Granerud in Karl Geiger.