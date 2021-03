Politika na posvetu pri Pahorju neenotna glede strogega zaprtja države

Ljubljana, 28. marca - Na predlog strokovne posvetovalne skupine za covid-19 o 11-dnevnem strogem zaprtju države imajo stranke različne poglede. Prvaka SDS in NSi Janez Janša in Matej Tonin sta predlog podprla, predsednika SMC in SNS Zdravko Počivalšek in Zmago Jelinčič pa menita, da bi ljudje tako zaprtje slabo sprejeli.