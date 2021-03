Mineva 80 let od smrti Virginie Woolf

London, 28. marca - Ena najvidnejših predstavnic modernega romana in toka zavesti Virginia Woolf je pred 80 leti, ko je zaznala, da se spet pogreza v duševno bolezen, končala svoje življenje. Za seboj je pustila bogato literarno in esejistično zapuščino, med najbolj znanimi so romani Gospa Dalloway, K svetilniku, Orlando in Valovi ter eseja Lastna soba in Tri gvineje.