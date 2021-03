Nemcem ekipna zmaga v Planici, Slovenci spet brez stopničk

Planica, 28. marca - Nemški skakalci so zmagovalci zadnje ekipne tekme sezone v Planici. Pius Paschke, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid in Kar Geiger so za 9,5 točke ugnali Japonce na drugem mestu, tretji so bili Avstrijci. Slovenci so na četrtem mestu kljub osebnemu rekordu Bora Pavlovčiča pri 243 metrih za zmagovalnim odrom zaostali za 3,4 točke.