Vodilna ekipa lige NHL Tampa klonila v Raleighu

Raleigh, 28. marca - Hokejisti Tampa Bay Lightning, vodilne ekipe severnoameriške lige NHL, so tokrat gostovali v Severni Karolini in izgubili proti Carolina Hurricanes s 3:4. Junak večera v Raleighu na derbiju skupine Discover Central je bil Martin Nečas, ki je k zmagi prispeval dve podaji in dva zadetka, tudi odločilnega za 4:3 manj kot tri minute pred koncem tekme.