Slovenske skakalke z drugim mestom povečale zaostanek

Čajkovski, 28. marca - Slovenske smučarske skakalke Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Katra Komar so zadnjo ekipno tekmo sezone na finalu v ruskem Čajkovskem končale na drugem mestu. Slovenke so zbrale 348,5 točke in tako v boju za prestižno zmago v pokalu narodov še bolj zaostale za današnjimi zmagovalkami Avstrijkami (373,7), tretje so bile Nemke (336,5).