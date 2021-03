Hokejisti Olimpije zanesljivo do prve zmage v končnici

Ljubljana, 27. marca - Hokejisti SŽ Olimpije so na prvi četrtfinalni tekmi končnice alpske lige v Ljubljani s 7:3 (3:0, 2:1, 2:2) premagali Vipiteno in povedli z 1:0 v zmagah. V polfinale se bo uvrstil tisti, ki bo prvi prišel do treh zmag. Druga tekma bo v Vipitenu v torek, 30. marca.