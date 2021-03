Eva Mrhar vseh osem skokov ujela v napadu

Ljubljana, 27. marca - V soboto so bile odigrane tri tekme predzadnjega, 13. kroga drugega dela 1. SKL za ženske. V Grosupljem so igralke Ježice slavile po boljši igri v prvih treh četrtinah (75:56), Cinkarna Celje ni imela težav v Domžalah (111:62), Ilirijanke pa so se namučile v Mariboru, a na koncu vseeno zmagale s 87:84.