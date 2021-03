Mohoriču spet ni uspelo, Saganu etapa

Tarragona, 27. marca - Slovenski kolesar Matej Mohorič je tudi v šesti etapi dirke po Kataloniji z begom poskušal priti do uspeha, a mu še drugi zaporedni dan ni uspelo. Beg, ki je trajal od 12. kilometra in v katerem so bili poleg slovenskega tekmovalca ekipe Bahrain Victorious še štirje kolesarji, se je končal 22 kilometrov pred ciljem, ko je ubežnike ujela glavnina.