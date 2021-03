Na protestih v Mjanmaru ubitih več deset ljudi

Yangon, 27. marca - Mjanmarske varnostne sile so danes na protestih proti vojaški hunti, ki je v začetku februarja izvedla vojaški udar, ubile več deset protestnikov, poročajo lokalni mediji in očividci. Nekateri poročajo o najmanj 114 smrtnih žrtvah, drugi pa o 59. Nasilje varnostnih sil so obsodili Združeni narodi, EU, ZDA in Združeno kraljestvo.