Vreme: Zvečer se bo povsod pooblačilo

Ljubljana, 27. marca - V severni Sloveniji se bodo začele pojavljati manjše krajevne padavine. Ponoči se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del države. V Vipavski dolini bo proti jutru zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.