Radomljani na vrhu s štirimi točkami prednosti

Ljubljana, 27. marca - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 14. krogu druge nogometne lige proti Beltinci Klima Tratnjek v gosteh zmagali z 2:0 in povišali prednost na vrhu lestvice. Za zmago sta zadela Senad Jarović v prvem in Luka Guček v drugem polčasu. Na vrhu imajo Radomljani 37 točk, sledi pa jim Krka s 33.