NSi na posvetu o oceni dela in aktualnih temah

Ljubljana, 27. marca - V NSi so se na današnjem prvem letnem posvetu stranke, ki je potekal v digitalni obliki, posvetili razpravi o aktualnih političnih zadevah, protikoronskih ukrepih in o pripravah na naslednje državnozborske in lokalne volitve. "V vladi vztrajamo, ker hočemo ustvariti spodbudno okolje za življenje in delo," je poudaril predsednik NSi Matej Tonin.