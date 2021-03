Po odpovedi današnje ekipne tekme v nedeljo v Planici kar dve

Planica, 27. marca - V nedeljo bo na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici najprej ob 9. uri ekipna tekma z eno serijo, ob 10.30 pa je na programu zadnja posamična tekma sezone, predvideni pa sta dve seriji, so sporočili organizatorji po odpovedi današnje ekipne tekme. V to so bili primorani zaradi premočnega in spremenljivega vetra.