Dnevnik: Đogić in državno odvetništvo z dogovorom o odškodnini

Ljubljana, 27. marca - Pravnomočno oproščeni Elvis Đogić ob smrti Matica Brajiča maja 2014 v gostišču na Logu pri Brezovici in državno odvetništvo sta sklenila dogovor o odškodnini za več kot dve leti in pol neutemeljenega pripora, izgube zaslužka in sodnih stroškov. Zahteval je dobrih 100.000 evrov, koliko bo dobil, ostaja skrivnost, danes piše Dnevnik.