Vreme: Danes spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 27. marca - Sprva bo v delu osrednje in v vzhodni Sloveniji še delno jasno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bodo občasno manjše, krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.