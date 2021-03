Ovečkin dvakrat v polno, Kessel 1100. tekmo začinil z golom

Washington, 27. marca - Hokejisti Washingtona so v severnoameriški ligi NHL premagali New Jersey Devils s 4:0, dva gola je dosegel Aleksander Ovečkin, Arizona pa je San Jose ugnala s 5:2. Enega do zadetkov je prispeval tudi Phil Kessel, ki je igral jubilejno 1100. tekmo v NHL.