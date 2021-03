Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 3.)

Ljubljana, 26. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o nastopu predsednika vlade Janeza Janše v razpravi o Sloveniji v okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, ki ga je zaznamoval spor med Janšo in vodjo skupine Sophie in 't Veld. Poročale so tudi o izstopu treh poslancev iz poslanske skupine koalicijske SMC.