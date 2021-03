Večer o vladavini prava v Sloveniji in EU (27. 3.)

Maribor, 26. marca - Darja Kocbek v komentarju Nezaželena družba piše o tem, da so v petek že tretjič v tem mesecu v Evropskem parlamentu razpravljali o spoštovanju demokracije in vladavine prava v Sloveniji. Slovenija se je tukaj znašla v družbi Malte, Slovaške, Madžarske in Poljske, to pa ni družba, ki bi si jo po mnenju avtorice želeli.