Na voljo evropski zemljevid sezonskega sadja in zelenjave

Bruselj, 28. marca - Neprofitna potrošniška organizacija EUFIC je zagnala prvi evropski zemljevid sezonskosti sadja in zelenjave. Ta združuje informacije iz 24 držav in šestih evropskih podnebnih pasov. Potrošniki lahko hitro pridejo do informacij, katero sadje oz. zelenjava sta v nekem mesecu sezonska. S tem zemljevid osvešča o zdravih prehranskih izbirah.