Evropske borze in evro z rastjo, nafta občutno dražja

London/Frankfurt/Pariz, 26. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Cene nafte so se, potem ko je v Sueškem prekopu obtičala velika kontejnerska ladja in zablokirala promet, zvišale za več kot štiri odstotke. Tečaj evra je malenkost pridobil.