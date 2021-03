V veljavo stopa uredba EU o preglednosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi

Ljubljana, 27. marca - V veljavo je danes stopila evropska uredba o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU. Med drugim bo nova zakonodaja javnosti omogočila dostop do znanstvenih študij in informacij, ki jih Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) posreduje industriji že v postopku analize tveganja, so zapisali na NIJZ.