V Italiji po veliki noči odprtje šol za nižje razrede

Rim, 26. marca - Italijanska vlada se je odločila, da bo po velikonočnih praznikih znova odprla šole za mlajše učence. V deželi Lacij, ki obdaja Rim, pa se obeta delno sproščanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Šole so v večjem delu države zaprte od sredine marca, danes pa so se na ulice v protest proti temu odpravili šolarji, starši in učenci.