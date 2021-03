Ministrstvo za pravosodje svoje delovanje ocenilo kot učinkovito

Ljubljana, 26. marca - Prvo leto mandata ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič je zaznamovala epidemija novega koronavirusa. Na ministrstvu za pravosodje ocenjujejo, da so se dobro prilagodili razmeram ob razglasitvi epidemije in izpostavljajo pomembnejše dosežke. Mednje prištevajo zaščito ranljivih, dostopnost, prijaznost in učinkovitost pravosodja.