Norveška podaljšala ustavitev cepljenja s cepivom AstraZenece

Oslo, 26. marca - Norveški organi so se odločili začasno ustavitev cepljenja s cepivom proti covidu-19 podjetja AstraZeneca, ki velja že približno dva tedna, podaljšati še do 15. aprila. Potrebujejo namreč več časa, da preučijo morebitno povezavo med cepivom in nastankom nevarnih krvnih strdkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.