Vreme: Ponoči se bo pooblačilo, ponekod bo deževalo

Ljubljana, 26. marca - Ponoči se bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pooblačilo, ponekod na jugozahodu bo zjutraj že rahlo deževalo. Drugod bo še delno jasno. V višjih legah in ponekod po nižinah bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.