Varuh Svetina podprl kritično in neodvisno novinarstvo, brez pritiskov

Ljubljana/Bruselj, 26. marca - Slovenski varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes v okviru razprave skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije o položaju medijev zavzel za kritično in neodvisno novinarstvo v Sloveniji, ki ne bo deležno pritiskov in z varno zaposlitvijo. Še posebej sta pomembna javna servisa RTV in STA, je poudaril.