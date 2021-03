Članice EU z dogovorom o zbirki orodij za povezljivost

Bruselj, 26. marca - Države članice EU so se dogovorile o zbirki orodij za povezljivost po vsej uniji, tj. poročilu o dobrih praksah, za katere menijo, da so najučinkovitejše pri uvajanju fiksnih in mobilnih zelo visokozmogljivih omrežij, vključno s 5G. Med njimi je enotni spletni portal z informacijami o dovoljenjih, gradbenih delih in infrastrukturi.