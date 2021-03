V Ljubljani se začenja prenova Ulice Bežigrad

Ljubljana, 27. marca - Začenja se prenova Ulice Bežigrad v Ljubljani, ki povezuje Parmovo ulico in Dunajsko cesto. Ta teden sta bila v delo tako uvedena ljubljanska družba PZG in krško podjetje Kostak, ki ju je ljubljanska občina izbrala za nekaj manj kot 2,1 milijona evrov vredno prenovo. Dela bodo zaključena v petih mesecih, so za STA navedli na občini.