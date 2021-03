Politična analitika ob izstopih iz SMC: Glasovanja, ki terjajo absolutno večino, nepredvidljiva

Ljubljana, 26. marca - Izstop treh vidnih članov iz poslanske skupine SMC sproža nekaj vprašanj. Med drugim, ali bo koalicija poskušala zamenjati predsednika DZ Igorja Zorčiča in ali ji bo to ob dejstvu, da ima še tri poslanske glasove manj, uspelo. Razmere so nepredvidljive, menita analitika Rok Čakš in Aljaž Pengov Bitenc. Strinjata pa se, da je usoda SMC zapečatena.