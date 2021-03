Podgoršek v Posavju o razvojnih načrtih in posledicah epidemije v kmetijstvu

Ljubljana, 26. marca - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je na delovnem obisku v Posavju danes seznanil s stanjem v kmetijstvu v tej regiji, z razvojnimi načrti in posledicami, ki jih v kmetijsko-živilskem sektorju pušča epidemija covida-19. Pogovori so tekli tudi o novem programskem obdobju evropske skupne kmetijske politike.