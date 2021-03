Za Grumovo nagrado nominirane štiri avtorice

Kranj, 27. marca - Letošnji tradicionalni Teden slovenske drame, ki bi se moral danes začeti v Kranju, je zaradi epidemije prestavljen na november. So se pa v Prešernovem gledališču na današnji svetovni dan gledališča odločili razkriti imena nominirank za Grumovo nagrado. To so Nika Švab, Vedrana Grisogono Nemeš, Simona Semenič in Maja Šorli.